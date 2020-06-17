Сергей Гармаш, назначенный представителем Украины в Трехсторонней контактной группе, прокомментировал информацию СМИ о создании в Офисе президента нового законопроекта, касающегося особого статуса Донбасса.

Пространный комментарий Гармаш опубликовал в своем Facebook.

По его словам, узнав о документе, автор поста "охренел". Он уверил, что никакого нового законопроекта на повестке дня нет, а речь о том, что в рамках Контактной группы начали обсуждать поправки в закон, принятый Радой еще в 2014 году.

Поправки касаются имплементации в этот закон "формулы Штайнмайера", под которой Украина подписалась осенью.

"Но! Украина при этом заявляет, что сами выборы могут состояться только при условии стабильного прекращения огня, контроля Украины над своей границей и выведения с территории ОРДЛО незаконных вооруженных формирований и иностранных войск! Если эти условия будут соблюдены Россией, то мы, действительно, готовы провести выборы уже 25 октября и ввести в действие пресловутую Формулу. Если бы был какой-то новый законопроект, то какой смысл обсуждать на ТКГ поправки к старому?" - написал Гармаш.

Он добавил, что в старый проект "та сторона" вносит такие поправки, которые Киев считает нецелесообразными - как раз потому, что закон уже принят Верховной Радой и на него ссылаются в Комплексе мер Минских соглашений.

"Уже хотя бы поэтому мы не можем принять новый закон, мы можем лишь продлить или не продлить действие старого и внести в него некоторые поправки, взятые нами, как обязательство во время встречи Норманди (так у автора записи - Ред.) в Париже. В общем, я уверен, что никакого глобально НОВОГО закона "об особом статусе" просто нет. Главу офиса президента неправильно поняли. По крайней мере, мы на ТКГ его точно не обсуждали", - резюмировал Гармаш.

Напомним, "Страна" ранее цитировала упомянутые "представителем" Донбасса слова Ермака.

Мы также рассказывали, как прошла первая онлайн-встреча ТКГ с "представителями" оккупированных частей в составе украинской делегации.