Ужесточенным критериям Кабмина по коронавирусу не соответствуют уже две трети областей Украины
Сегодня Кабмин изменил методологию расчета для принятия решений по снятию или ужесточению карантина в Украине. После этого к проблемным регионам присоединилось, как минимум, семь новых областей.
Теперь непроблемными считаются области, которые соответствуют таким критериям:
1. Загруженность коек в больницах менее 50%.
Этот показатель власть не изменила. Но с ним у регионов и нет проблем, поскольку многие больные лечатся дома.
2. Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов не менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.
В предыдущий раз, когда власть переходила к смягчению карантина, этот показатель был не менее 12 на 100 тысяч человек. То есть норму по тестированию правительство увеличило в два раза.
После изменения методологии этот показатель перестают выполнять:
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Луганская область,
- Николаевская область,
- Одесская область.
3. Показатель динамики роста инфицирования - не более чем 8 случаев на 100 тысяч населения.
Ранее этот показатель был не более 12 случаев на 100 тысяч человек. Сейчас его сократили на четыре случая и таким образом вновь ужесточили методологию расчета.
Теперь по нему не проходят Киевская и Харьковская области, они присоединяются к регионам, которые на 17 июня и так не соответствовали критерию инцидентности:
- Киев,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Ровенская область,
- Черновицкая область,
- Черниговская область.
4. Коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 - более 11%.
Это новый показатель, власть внедрила его сегодня.
То есть остается семь областей Украины, которые подходят под все критерии Минздрава, за исключением нового четвертого критерия, для расчета которого нет формулы:
- Запорожская область,
- Кировоградская область,
- Полтавская область,
- Сумская область,
- Херсонская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область.
Напомним, на заседании в среду, 17 июня, Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля.
Также мы писали о том, что в Киеве и проблемных областях могут закрыть спортзалы, детсады и метро.