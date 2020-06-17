В Украине большинство областей не готовы к смягчению карантина. Фото: "Страна"

Сегодня Кабмин изменил методологию расчета для принятия решений по снятию или ужесточению карантина в Украине. После этого к проблемным регионам присоединилось, как минимум, семь новых областей.

Теперь непроблемными считаются области, которые соответствуют таким критериям: 

1. Загруженность коек в больницах менее 50%.

Этот показатель власть не изменила. Но с ним у регионов и нет проблем, поскольку многие больные лечатся дома.

2. Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов не менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.

В предыдущий раз, когда власть переходила к смягчению карантина, этот показатель был не менее 12 на 100 тысяч человек. То есть норму по тестированию правительство увеличило в два раза.

После изменения методологии этот показатель перестают выполнять:

  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Луганская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область.

3. Показатель динамики роста инфицирования - не более чем 8 случаев на 100 тысяч населения.

Ранее этот показатель был не более 12 случаев на 100 тысяч человек. Сейчас его сократили на четыре случая и таким образом вновь ужесточили методологию расчета.

Теперь по нему не проходят Киевская и Харьковская области, они присоединяются к регионам, которые на 17 июня и так не соответствовали критерию инцидентности:

  • Киев,
  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Житомирская область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Ровенская область,
  • Черновицкая область,
  • Черниговская область.

4. Коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 - более 11%.

Это новый показатель, власть внедрила его сегодня.

То есть остается семь областей Украины, которые подходят под все критерии Минздрава, за исключением нового четвертого критерия, для расчета которого нет формулы:

  • Запорожская область,
  • Кировоградская область,
  • Полтавская область,
  • Сумская область,
  • Херсонская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черкасская область.

Напомним, на заседании в среду, 17 июня, Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля.

Также мы писали о том, что в Киеве и проблемных областях могут закрыть спортзалы, детсады и метро.

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