Самый крупный авиаперевозчик Украины авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) отменила большую часть международных рейсов до 1 августа текущего года, а в июне выполнит отдельные рейсы.

Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика.

Отмечается, что после открытия Украиной с 15 мая международного авиасообщения МАУ будет придерживаться политики взвешенного рестарта рейсов из-за того, что большинство стран не подтверждает возможность свободного пересечения границы граждан Украины. К тому же, многие устанавливают ограничительные меры во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на Covid-19 или самоизоляции.

"Для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года. Таким образом, МАУ стремится предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне авиакомпания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

В МАУ отмечают, что на этапе возобновления международного авиасообщения в течение июня авиакомпания также видит потенциал в регулярных внутренних и международных рейсах и планирует совершить рейсы по следующим направлениям:

18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный)

19 июня: Киев – Херсон, Киев - Одесса

20 июня: Киев – Бангкок

21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул - Киев

22 июня: Киев – Нью Йорк - Киев (эвакуационный)

23 июня: Киев – Амстердам - Киев

24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж

25 июня: Майами – Киев (эвакуационный)

26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев - Херсон

28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев

29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев

30 июня: Киев – Амстердам – Киев.

"Решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет, прежде всего, экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев", - добавили в авиакомпании.

Также по их информации, первоначально МАУ будет ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

Ранее мы сообщали, что МАУ прекратила продажу билетов почти на все рейсы. Также до этого мы приводили слова посла Украины в Австрии Александра Щерба о том, что восстановление регулярных авиарейсов из Украины в Евросоюз могут отложить. Однако тогда предполагалось, что полеты станут реальны с конца июня.