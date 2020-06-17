В 2020 году минимальная цена за контактное обучение в зависимости от вуза и специальности будет составлять от 6 до 39 тыс. гривен.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины в среду, 17 июня.

"В 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете. Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится. Собственно, даже среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора", - говорится в сообщении.

Так, минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не сможет быть выше 3 средние зарплаты в области. Она распространяется на 38 наиболее популярных специальностей в государственных университетах и тех частных, которые будут получать государственное финансирование.

Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения, в частности стоматология, фармация, педиатрия и тому подобное.

Отмечается, что индикативная себестоимость обучения на контракте в 2020 году колеблется между 6 и 39 тыс. грн.

В частности, в 24 университетах и учреждениях профессионального перед высшим образования минимальная стоимость контракта будет составлять 6-13 тыс. грн, в 97 учреждениях - 13-20 тыс. грн, в 30 заведениях – 20-27 тыс. грн, а наиболее высокая индикативная себестоимость обучения 27-39 тыс. грн установлена лишь в 9 учреждениях.

"Введение индикативной себестоимости вызвано тем, что цена обучения на контракте не соответствует фактическим затратам, которые несет заведение, поэтому страдают качество и условия обучения. Внедрение минимальной цены контрактного обучения позволит привести плату за обучение в соответствие с фактическими расходами и повысить оплату труда преподавателей", - заявляют в министерстве.

Напомним, в марте сообщалось, что в Украине возрастет стоимость образования для студентов-контрактников 38 специальностей.

Также мы подробно писали о том, как украинские ВУЗы пересчитают цены на контракт.