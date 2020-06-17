Зеленский убрал слово из названия комитета по разведке
Глава государства Владимир Зеленский упразднил Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины. Этот орган он заменил Комитетом по вопросам разведки при президенте.
Соответствующий указ №230/2020 от 17 июня появился на президентском сайте.
Как сказано в документе, замена одного комитета другим сделана для совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за работой разведывательных органов Украины и реализации положений некоторых законов. В частности, законов "О национальной безопасности Украины" и "О разведывательных органах Украины".
В указе Зеленский поручил новосозданному Комитету обеспечивать "реализацию решений Объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины".
Как писала "Страна", в марте Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы СБУ.
Мы также сообщали, что на днях президент уволил с должности командующего Военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко, а на его место назначил Алексея Неижпапу.