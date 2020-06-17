Глава государства Владимир Зеленский упразднил Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины. Этот орган он заменил Комитетом по вопросам разведки при президенте.

Соответствующий указ №230/2020 от 17 июня появился на президентском сайте.

Как сказано в документе, замена одного комитета другим сделана для совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за работой разведывательных органов Украины и реализации положений некоторых законов. В частности, законов "О национальной безопасности Украины" и "О разведывательных органах Украины".

В указе Зеленский поручил новосозданному Комитету обеспечивать "реализацию решений Объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины".

Как писала "Страна", в марте Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы СБУ.

Мы также сообщали, что на днях президент уволил с должности командующего Военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко, а на его место назначил Алексея Неижпапу.