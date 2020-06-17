Недоигранные матчи 1/8 финала Лиги Европы, в рамках которого "Шахтеру" предстоит провести ответную игру с "Вольфсбургом", состоятся 5-6 августа. Четвертьфинал, полуфинал и финал ЛЕ проведут 10-21 августа.

Четвертьфинал, полуфинал и финал состоятся в Германии. Игры проведут в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзеркинхени. Раунды будут состоять из одного матча. Финал Лиги Европы запланирован на 21 августа, игра пройдет в Кельне.

Недоигранные матчи 1/8 финала состоятся 5-6 августа. В УЕФА еще окончательно не определились, будут ли проводить поединки в странах, представляющих команды, или на нейтральных полях Германии. Так, еще неясно, примет ли "Шахтер" соперников из "Вольфсбурга" на НСК "Олимпийский" в Киеве, где команда сейчас проводит домашние матчи УПЛ.

Такая же судьба и у матчей "Копенгаген" – "Истанбул", "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос", "Байер" – "Рейнджерс", "Базель" – "Айнтрахт" и "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК.

В парах "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома" были перенесены и первые матчи. Поэтому сейчас их противостояние ограничится одним поединком на нейтральном поле в Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги Европы сыграют в городах, запланированных изначально.