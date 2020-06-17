Власти Тернополя вводят новые ограничения из-за распространения коронавируса в регионе.

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в Facebook.

"Сегодня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавируса решили: запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры); запретить в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы)", - указывается в сообщении.

В заведениях общественного питания клиенты смогут находиться до 2 часов с соблюдением противоэпидемических мер.

Кроме того, руководители ТРЦ и рынков должны обеспечить распределение потоков посетителей, в том числе отдельные входы и выходы, а также проводить обязательный температурный скрининг и обновить дистанционную разметку для посетителей. Деятельность учреждений, которые не смогут выполнить указанные условия, будет запрещена.

Также было решено, что перевозка пассажиров может осуществляться только в масках, а число пассажиров не должно превышать количество сидячих мест.

"С 18 июня ежедневно будут проверять общественный транспорт, рынки, ТРЦ города, чтобы убедиться, насколько там соблюдаются ограничительные меры", - подчеркивают в штабе.

Напомним, сегодня 17 июня Кабмин во время заседания продлил карантин в Украине до 31 июля.

Ранее сообщалось, что к смягчению карантина не готовы Киев и 10 областей. При этом в Украину могут вернуть жесткие ограничения.