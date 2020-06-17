"Укрзализныця" назначила пять региональных поездов для дополнительных перевозок пассажиров. Они будут курсировать в периоды с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня - накануне и после Дня Конституции Украины.

Об этом сообщается в Facebook компании.

В указанные периоды будут ежедневно ездить следующие составы:

№864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский;

№884/883 сообщением Фастов - Зерновое - Киев-Волынский;

№888/887 сообщением Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;

№896/895 сообщением Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский;

№880/882 сообщением Киев-Волынский - Славутич - Фастов.

Билеты на эти поезда будут продаваться только на 50% мест.

В случае увеличения спроса "Укрзализныця" готова пустить другие поезда в направлениях, где ослаблены карантинные меры. Но при этом в компании призывают пассажиров выполнять рекомендации Минздрава при пользовании железнодорожным транспортом: использовать медицинские маски, санитайзер для рук, соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, а при появлении симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Позавчера "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего сообщения.

Мы также писали, что авиасообщение восстанавливается медленнее железнодорожного. Например, Австрия продлила запрет на перелеты из Украины до конца июня.