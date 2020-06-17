Сезон футбольной Лиги чемпионов будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне в конце лета. Финал запланирован на 23 августа

Об этом сообщает L`Equipe, в среду, 17 июня.

Отмечается, что Лигу чемпионов доиграют в формате "финала восьми" в Лиссабоне. Четвертьфиналы будут проводиться с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18-19 августа в одноматчевом формате. Финал запланирован на 23 число.

Матчи 1/8 финала пройдут 7 и 8 августа.

Сообщается, что в настоящее время в 1/4 вышли французский "Пари Сен-Жермен", итальянская "Аталанта", мадридский "Атлетико" и немецкий "Лейпциг". В четырех противостояниях победитель пока не определен.

Ранее мы писали, что УЕФА не допустит клубы в Лиги чемпионов, если те не доиграют лиги без уважительной причины.

Также мы писали, что УЕФА настоятельно рекомендовали всем европейским странам доиграть чемпионаты.