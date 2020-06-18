В среду, 17 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе противник три раза обстрелял украинские позиции, в результате погиб один военнослужащий.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Штаба ООС.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - сказано в сообщении.

Всего противник трижды нарушал режим тишины. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи н.п. Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, враг применил возле н.п. Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку н.п. Шумы - стрелковое оружие.

"Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются", - сказано в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Напомним, 14 июня на Донбассе погиб военный, который через месяц должен быть ехать домой и выдавать дочь замуж.

Также мы разбирались, когда откроют пункты пропуска на Донбассе.