В среду, 17 июня, парламентский комитет по вопросам экономического развития на заседании отказался поддержать обновленную программу правительства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что правительственную программу поддержали только пять членов комитета, еще четыре из присутствовавших проголосовали "против" и столько же воздержались. Комитет решил рекомендовать парламентариям определиться относительно документа путем голосования.

Также программу Кабинета министров Украины не поддержал комитете по свободе слова и комитет по информационной политике.

Напомним, 4 июня Верховная Рада отправила программу на доработку в Кабмин. Ранее профильный комитет ее отклонил.

После правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу. Нардепы отметили, что в отличие от предыдущего 8-страничного варианта программы, количество страниц обновленной версии увеличилось в десять раз – "приблизительно до 80 страниц".

Также "Страна" разбиралась, что написано в новой программе Шмыгаля.