Основатель Фестиваля уличной еды Роман Тугашев заявил, что сегодня ивент-индустрия Украины находится в ужасном положение, многие люди закрыли свои агентства и остались без работы, так и не дождавшись помощи от государства. То же самое происходит и в ресторанном бизнесе.

Об этом он рассказал в комментарии "Стране" на фоне решения Кабмина о продлении карантина до 31 июля.

"Что я думаю о продлении карантина? Бл@ть, да че тут думать?! Можете так и написать. Это же просто... Я не могу подобрать адекватных слов. Мы не владеем реальными данными о заболевших. Просто захотели - поменяли статистику, захотели - не поменяли. К сожалению. Все очень плохо. Ивент-индустрия лежит мертвым грузом, огромное количество людей, которые занимались мероприятиями, ждали действенных мер от госорганов, но ничего не получили. Многие уже позакрывали агентства и ищут сейчас другую работу, а найти работу сегодня - шансы минимальные. И та же история - с ресторанной индустрией.

Мы помимо фестивалей еще с общепитом косвенно связаны. Там ситуация не лучше. Очень многие рестораторы на свой страх и риск открывают и помещения, хотя разрешены только летние террасы. И я их понимаю. Вариантов нет. Если кому-то кажется, что ресторан - это какой-то предприниматель, который хочет заработать денег, он сильно ошибается. За каждым рестораном стоит 100-200 человек, у которых есть семьи, которые нужно как-то кормить", - заявил Тугашев.

По его словам, на проведение фестивалей почти ни у кого не осталось финансирования, которое было проедено или роздано на зарплаты, поэтому фестивали находятся на пузе.

"Я с самого начала карантина говорю, что дайте самому украинцу выбирать, от чего ему умереть: от коронавируса или от голода. Вот и все.

Финансовый запас прочности лично у меня еще есть, но деньги имеют плохое свойство заканчиваться. Еще в марте я понимал, что в ближайшее время мы никаких фестивалей не проведем. Так что фестивали у нас на паузе, мы физически не можем их провести.

Во-первых, финансирования уже нет у 90% участников рынка: они либо были проедены, либо розданы на остатки зарплат сотрудникам. А во-вторых, массовые мероприятия не разрешили и не разрешат в ближайшем будущем. А даже если разрешат, непонятно, как организатору рассчитывать количество гостей (многие будут бояться ходить на фестивали), привозы музыкантов, плюс выдерживать все требования МОЗ", - рассказал бизнесмен.

При этом, как отмечает Тугашев, рестораны сейчас завалены массовыми проверками различных служб, которые выписывают им штрафы, а государство никаких послаблений по проверкам и платежам не делает.

"С теми проверками, которые сейчас массово проводят - к ресторанам сейчас приходят с проверками все службы, без исключения. И штрафуют. Никаких послаблений по проверкам и платежам нет. Максимум, что мы как бизнес получили - это какие-то отсрочки платежей. Отсрочки. Но мы по-прежнему все платим налоги, несем расходы. Кредитования нет. Я могу еще много рассказывать, я устал молчать об этой ситуации. А ситуация х@ровая максимально", - подытожил предприниматель.

Напомним, в среду, 17 июня, на заседании Кабмина было принято решение продлить адаптивный карантин в Украине до 31 июля. Кроме того, принимается Методика ужесточения карантина, которая будет использована в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как работает бизнес после карантина в материале "В рестораны люди еще не дошли, из салонов уже ушли, на магазины нет денег".