Профильный комитет Верховной Рады предлагает внести в повестку дня нынешней сессии парламента проект постановления №3606 об увольнении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова №3606, под которым подписались 55 нардепов.

Об этом 17 июня сообщает "Интерфакс-Украина".

Члены парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности поддержали такое решение единогласно.

Отметим, что проект постановления №3606 об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел инициировали депутаты фракции "Голос", они собирали подписи за отставку главы МВД. Соавторами документа выступили нардепы из "Слуги народа" и Яна Зинкевич из "Европейской солидарности".

Напомним, Зеленский объяснил, что выступает против увольнения Авакова, потому что "до сих пор нет лучшего министра".

Также мы писали, что Шмыгаль похвалил Авакова и заявил, что его отставки в ближайшее время не будет.