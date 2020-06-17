После митинга сторонников видеоблогера Анатолия Шария, продолжились их потасовки с радикалами. В частности, в метро.

Шарий опубликовал видео, как участники его митинга гонятся за двумя националистами на станции метро и избивают их. Сторонники Шария были вооружены флагштоками и палками. На ролике слышны выкрики "Зарежу, бл...дь!" "Вон они, в углу!".

"Решили напасть на расходившихся людей. Не очень удачно. Как крыс загнали", - прокомментировал видеоблогер.

Позже телеграм-канал "Украинские правые" заявил, что избитые - ветераны "Азова".

"В метро после акции "активисты" партии Шария толпой залили баллонами и избили ветеранов полка "Азов"", - говорится в сообщении.

Далее ультраправые показали видео, как "азовцы" сами набросились на участников митинга, которые спустились в метро, и жестоко избили двух человек. Говоря, что это месть за побитого товарища.

Позже глава С14 Евгений Карась уточнил, что от рук активистов Шария пострадали двое радикалов, а в ответ было избито четверо шариевцев.

Правда, у Шария иная версия. Он опубликовал тот же ролик, где ультраправые бьют его последователей, и заявил, что лишь после этого его сторонники "загнали" азовца.

Судя по обоим видеороликам, потасовка произошла на станции метро "Театральная".

Остается вопрос - кто действительно напал первым. Свет на него частично проливает Карась. В своем телеграм-канале он заявил:

"Это безобразие (активисты Шария - Ред.) спускалось в киевское метро... Насколько я слышал, "Азов" им передал привет от киевлян и сказал, куда им убраться. Очень долго им передавали приветы, и просто уже в конце, когда всем надоело этих тараканов давить, два ветерана прыгнули на двадцатку дегенератов. Ну и дегенераты их там немного попинали".

Отметим, что полиция сегодня задержала 15 националистов, которы напали на акцию Шария в Киеве. 11 из них - "азовцы", о чем заявил глава Нацкорпуса Андрей Билецкий. У себя в телеграм он опубликовал информацию, что все его подопечные уже отпущены из полиции.

А потасовке в метро Билецкий при этом не упоминает.