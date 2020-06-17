Чемпионат Европы по футболу, который был перенесен на год, состоится в тех же 12 городах, запланированных ранее, с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в среду, 17 июня.

Напомним, УЕФА принял решение 17 марта перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Было принято решение, что турнир, который должен было пройти с 12 июня по 12 июля, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Ранее сообщалось, что в УЕФА подумывают о сокращении количества городов, которые примут ближайший чемпионат Европы по футболу, перенесенный с этого года на 2021-й.