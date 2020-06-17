В среду, 17 июня, Комитет Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете музыки и сериалов в общественном транспорте.

Об этом в Facebook сообщил один из авторов документа, нардеп и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

"Это проект, инициированный общественностью, который мы - 15 депутатов разных фракций - внесли, чтобы защитить пассажиров от навязчивой музыки. Если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или звук фильмов через наушники", - написал Вятрович.

Сам нардеп называет документ "законопроектом о запрете акустического насилия в общественном транспорте".

Напомним, в Украине происходило несколько громких скандалов, связанных с сериалами и музыкой в общественном транспорте. Так, например, участвовавшая в АТО парамедик Ярына Черногуз и волонтер Анастасия Конфедерат зимой устроили скандал в автобусе из-за того, что в салоне показывали сериал на русском языке.

Похожий случай, но не с сериалом, а с музыкой российских исполнителей, произошел два года назад в маршрутке Кременец – Черновцы. Женщина потребовала "выключить музыку страны-агрессора", но столкнулась с недовольством водителя и пассажиров.