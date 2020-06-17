В сеть попало видео, как, во время брифинга пограничников 15 июня, через забор на пункте пропуска "Шегини" перелезали люди. В Госпогранслужбе заявили, что нашли и наказали нарушителей.

Соответствующее видео сняли журналисты издания "Твой город", которые вели стрим с брифинга.

Так, на ролике видно, как на переднем плане заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавел рассказывал об очередях на пешем переходе в пункте пропуска, а на его фоне человек перелезал через забор.

По данным агенства УНИАН, нарушителями оказались 40-летняя женщина и 39-летний мужчина из Черкасской области.

Как пояснила пресс-секретарь Мостиского пограничного отряда Маргарита Вершинина, если человек прошел проверку украинских пограничников, но передумал иди в Польшу, он может по той же полосе вернуться к пограничникам и написать заявление о возвращении в Украину.

"То есть эти люди могли не перелезать через забор с одной полосы на другую, чтобы вернуться в Украину", - добавила она.

Ранее мы сообщали, что на на пешем переходе "Шегини" люди стояли в очереди в Польшу уже почти сутки. Очереди были километровые и доходили до поселка. Как отмечалось, заробитчане выбирают "Шегини", чтобы не платить за проезд границы в автомобильных пунктах пропуска по 50-100 долларов.