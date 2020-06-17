В Германии массовые мероприятия могут остаться под запретом как минимум до октября текущего года. А занятия в школах возобновятся в штатном режиме после летних каникул.

Об этом со ссылкой на резолюцию федеративных земель Германии пишет RTL.

"Крупномасштабные мероприятия, такие как народные гулянья, сельские, городские, уличные, винные или праздничные мероприятия, должны оставаться запрещенными как минимум до конца октября 2020 года", - сказано в сообщении.

Обычные школьные занятия планирую возобновить уже после летних каникул, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.

Отметим, что число заразившихся Covid-19 в Германии на сегодня составляет 188 382 человека.

Напомним, недавно одна из земель Германии полностью отменила карантин, но бордели и дискотеки все же закрыты.

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