Сегодня Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 июля.

Этот карантин останется адаптивным. То есть ослабление или усиление мер будет зависеть от обстановки в каждом конкретном регионе. Вместе с тем, правительство ужесточило методологию расчета. И теперь благоприятных областей в Украине лишь семь. Остальные возвращаться к жизни до ковида не готовы по тем или иным критериям. Более того, его могут даже ужесточить.

Вопрос только, послушаются ли региона центра или будут, как и раньше, вести свою игру.

В связке с коронавирусом чиновники коснулись темы Внешнего независимого оценивания, изменения графика работы украинцев, загруженности транспорта, выплат для медиков.

Подробно о том, как Кабмин продлил карантин, каких регионов это коснется и о других решения власти в связке коронавирусом - в материале "Страны".

Антирекорды по коронавирусу в Украине

По данным на сегодняшнее утро в Украине было обновлено сразу два антирекорда.

За сутки зафиксировано 758 новых случаев заражений. Это на пять человек больше, чем в предыдущем максимуме. Умер 31 пациент - на восемь человек больше, чем при прежнем антирекорде.

Выздоровели за сутки тоже немало - 415 человек. Но в 1,8 раз меньше, чем число новых заболевших. При так называемом плато, после которого дела должны налаживаться, число новых заболевших и выздоровевших должно быть равным. После чего кривая вылечившихся идет вверх, а число инфицированных - вниз. Но в Украине этого не происходит.

"Страна" уже подробно рассказывала, с чем связано регулярное обновление антирекорда по новым больным ковидом. И ослабление карантина, на которые пеняет правительство, играет в этом не первостепенную роль.

Число новых заболевших пропорционально росту количества проведенных тестов. Так, за две недели с 3 по 17 июня было сделано 136 443 тестов. Прирост составил 36%.

За этот же период прирост числа подтвержденных диагнозов составил 34%.

Отметим, что хотя Минздрав и пытается обвинить население в несоблюдении карантина, но истинную причину уже озвучивал и президент Зеленский.

Тем не менее Кабмин сегодня создал серьезные предпосылки для ужесточения карантина - введя новые критерии оценки готовности областей к выходу из него.

Четыре критерия Кабмина

"Мы понимаем, что люди устали от карантина в любом виде..." - начал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду.

Потом он призвал украинцев "не отрываться от реальности" - продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию. И так, по его словам, придется делать до тех пор, пока не будет изобретено эффективное лекарство.

После этого правительство рассмотрело и приняло обновленный подход к адаптивному карантину (подробнее читайте здесь что такое адаптивный карантин). "Он будет предусматривать усиление в отдельных регионах, если этого будет требовать ситуация", - сказал Шмыгаль.

Иными словами, власть изменила методологию расчета для принятия решений по снятию или ужесточению карантина в стране. Критериев стало не три, а четыре, и два из них стали существенно жестче.

1. Загруженности коек в больницах меньше 50%.

Этот показатель власть не изменила. Но с ним у регионов и нет проблем, поскольку многие больные лечатся дома.

2. Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов не менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.

В предыдущий раз, когда власть переходила к смягчению карантина, этот показатель был 12 на 100 тысяч человек. То есть норму по тестированию правительство увеличило в два раза.

После изменения методологии этот показатель перестают выполнять:

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Луганская область,

Николаевская область,

Одесская область.

3. Показатель динамики роста инфицирования - более чем 8 случаев 100 тысяч населения.

Ранее этот показатель был 12 случаев на 100 тысяч человек. Сейчас его сократили на четыре случая и таким образом вновь ужесточили методологию расчета.

Теперь по нему, согласно последним данным, не проходят Киевская и Харьковская области, они присоединяются к таким регионам:

Киев,

Винницкая область,

Волынская область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Ровенская область,

Черновицкая область,

Черниговская область.

4. Коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 более 11%;

Это новый показатель, власть внедрила его сегодня.

Итого: остается семь областей Украины, которые подходят под все критерии Минздрава, за исключением нового четвертого. Там пока ужесточения карантина ждать не стоит. Это:

Запорожская область,

Кировоградская,

Полтавская,

Сумская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская.

Во всех остальных регионах Украины теперь, если следовать логике Кабмина, карантин должны ужесточить. Каким образом это может происходить рассказал премьер Шмыгаль:

ограничить проведение всех массовых мероприятий: спортивных, культурных, религиозных и любых других;

временно приостановить работу гостиниц;

закрыть метро;

запретить перевозки пассажиров всеми видами сообщений;

закрыть детские сады;

приостановить работу фитнес-центров и спортзалов;

запретить деятельность заведений и культурных учреждений.

Строго говоря, все то, открытию чего совсем недавно так радовались украинцы, опять может приостановить работу.

На таблице ниже отмечено:

желтым - области со сложной эпидобстановкой,

красным - области, которые из-за новой методологии к ним присоединяются,

синим - области, в которых все хорошо и они готовы к новому этапу смягчения карантина.

Вопрос только в том, какие регионы выполнят критерии центра, а какие не станут этого делать. Ведь ужесточение карантинных норм - это новые потери для бизнеса и безработица. То, как мэры отдельных городов бунтуют против продления старых ограничений - мы уже наблюдали. Вряд ли они снова захотят уходить на строгий карантин.

Новый график работы, транспорт, ВНО и выплаты медикам

В отдельном блоке мы собрали все остальное важное, о чем говорили на заседании Кабмине в связке с коронавирусом.

График работы. Денис Шмыгаль заявил, что важно изменить график начала работы в отдельных отраслях экономики. В каких именно - он не уточнил.

По задумке премьера, украинцы должны ходить на работу не к 9 утра, а в разный период - кто в 8, кто в 10 утра. Чтобы таким образом рассредоточить граждан в транспорте и уменьшить риск инфицирования.

Сегодня это решение принято не было. Но премьеру пообещали, что документ будет доработан уже 18 июня.

Транспорт. Премьер-министр обратился ко всем перевозчикам - как государственным, так и частным. Пожелание - выпустить на маршруты весь существующий транспорт. При необходимости - разработать новые маршруты движения, чтобы люди не ехали в переполненным маршрутках и трамваях.

Эта же задача была поставлена относительно пригородных электричек.

ВНО. Кабмин утвердил возврат денег за пробное ВНО, которое было отменено. "Выплата средств будет осуществляться через отделения ПриватБанка. Люди получат сообщение, что деньги поступили на их карту. Если у них нет карты Привата, она будет выпущена и ее выдадут вместе с деньгами за пробное ВНО", - объяснила и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий.

Относительно основной сессии ВНО - она состоится. "Нет оснований, чтобы не проводить ВНО. Нет оснований для его отмены. Мы сделаем все возможное, чтобы вступительная кампания была комфортной. Нам помогают Нафтогаз и Унисеф, они отгрузили все необходимое", - сказал премьер Шмыгаль.

Под всем необходимым он, видимо, подразумевает санитайзеры, бумажные полотенца и другие средства гигиены, которыми должны быть оснащены учебные заведения в период ВНО.

Выплаты медикам. На сегодняшнем заседании Кабмина утвердили выплаты медикам, пострадавшим на работе от коронавируса. Окончательные цифры такие:

В случае получения I группы инвалидности медик получит 880 тысяч гривен,

II группа - 735 тысяч гривен,

III группа - 630 тысяч гривен,

В случае смерти медработника от ковида его семья получит 1 миллион 575 тысяч гривен.

Отдельно правительство затронуло вопрос повышения заработной платы медикам. Шмыгаль заявил, что на это власти нужно около двух миллиардов гривен.

Премьер-министр дал поручение - повысить зарплаты врачам и медперсоналу не позднее 1 сентября 2020 года. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в эту пятницу, 19 июня, на внеочередном заседании Кабмина.

Заседание Кабмина 17 июня 2020. Видео - полная версия: