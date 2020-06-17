Кабмин на заседании 17 июня определил перечень ограничений, которые могут вернуть в регионах в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Речь идет о закрытии метро, фитнес-залов и детских садов.

Об этом в Телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В регионах со значительным распространением коронавируса карантин могут усилить таким образом:

ограничить проведение всех массовых мероприятий: спортивных, культурных, религиозных и любых других;

временно приостановить работу гостиниц;

закрыть метро;

запретить перевозки пассажиров всеми видами сообщений;

закрыть детские сады;

приостановить работу фитнес-центров и спортзалов;

запретить деятельность заведений и культурных учреждений.

По информации Шмыгаля, решение об усилении или ослаблении карантина по-прежнему принимают региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Отметим, что сейчас условия для смягчения карантина не выполняют Киев и еще 10 областей:

город Киев;

Винницкая обл.;

Волынская обл.;

Житомирская обл.;

Закарпатская обл.;

Ивано-Франковская обл.;

Львовская обл.;

Ровенская обл.;

Тернопольская обл.;

Черновицкая обл.;

Черниговская обл.

Напомним, ранее мы публиковали новые критерии для ужесточения карантина в регионах. Теперь, кроме инцидентности, загруженности коек и охвата населения тестами, будет учитываться также коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19.

Также мы писали, что Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля.