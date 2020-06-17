В Украине в рамках ужесточения карантина могут закрыть метро. Фото: "Страна"

Кабмин на заседании 17 июня определил перечень ограничений, которые могут вернуть в регионах в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Речь идет о закрытии метро, фитнес-залов и детских садов. 

Об этом в Телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

В регионах со значительным распространением коронавируса карантин могут усилить таким образом:

  • ограничить проведение всех массовых мероприятий: спортивных, культурных, религиозных и любых других;
  • временно приостановить работу гостиниц;
  • закрыть метро;
  • запретить перевозки пассажиров всеми видами сообщений;
  • закрыть детские сады;
  • приостановить работу фитнес-центров и спортзалов;
  • запретить деятельность заведений и культурных учреждений.

По информации Шмыгаля, решение об усилении или ослаблении карантина по-прежнему принимают региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Шмыгаль об ужесточении карантина. Скриншот Telegram-канала

Шмыгаль об ужесточении карантина. Скриншот Telegram-канала

Отметим, что сейчас условия для смягчения карантина не выполняют Киев и еще 10 областей:

  • город Киев;
  • Винницкая обл.;
  • Волынская обл.;
  • Житомирская обл.;
  • Закарпатская обл.;
  • Ивано-Франковская обл.;
  • Львовская обл.;
  • Ровенская обл.;
  • Тернопольская обл.;
  • Черновицкая обл.;
  • Черниговская обл.

Напомним, ранее мы публиковали новые критерии для ужесточения карантина в регионах. Теперь, кроме инцидентности, загруженности коек и охвата населения тестами, будет учитываться также коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19.

Также мы писали, что Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля.

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