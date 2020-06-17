В Киеве и проблемных областях могут закрыть спортзалы, детсады и метро - Кабмин
Кабмин на заседании 17 июня определил перечень ограничений, которые могут вернуть в регионах в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Речь идет о закрытии метро, фитнес-залов и детских садов.
Об этом в Телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В регионах со значительным распространением коронавируса карантин могут усилить таким образом:
- ограничить проведение всех массовых мероприятий: спортивных, культурных, религиозных и любых других;
- временно приостановить работу гостиниц;
- закрыть метро;
- запретить перевозки пассажиров всеми видами сообщений;
- закрыть детские сады;
- приостановить работу фитнес-центров и спортзалов;
- запретить деятельность заведений и культурных учреждений.
По информации Шмыгаля, решение об усилении или ослаблении карантина по-прежнему принимают региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.
Отметим, что сейчас условия для смягчения карантина не выполняют Киев и еще 10 областей:
- город Киев;
- Винницкая обл.;
- Волынская обл.;
- Житомирская обл.;
- Закарпатская обл.;
- Ивано-Франковская обл.;
- Львовская обл.;
- Ровенская обл.;
- Тернопольская обл.;
- Черновицкая обл.;
- Черниговская обл.
Напомним, ранее мы публиковали новые критерии для ужесточения карантина в регионах. Теперь, кроме инцидентности, загруженности коек и охвата населения тестами, будет учитываться также коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19.
Также мы писали, что Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля.