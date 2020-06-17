Американские медики поставили под сомнение эффективность препарата дексаметазона в лечении коронавируса, о которой ранее заявили ученые Оксфордского университета.

Об этом сообщают западные СМИ, передает "Интерфакс".

"Мы обжигались и раньше, не только во время пандемии коронавируса, но и перед ней, (видя - Ред.) впечатляющие результаты (действия препаратов - Ред.), которые становились не столь убедительными, как только мы получали к ним доступ", - заявила директор отделения интенсивной терапии в больнице штата Массачусетс Кэтрин Хибберт.

По словам Хибберт, опубликованная информация о действиях дексаметазона помогла бы понять, каким именно пациентам подходит этот препарат и в каких дозах его следует принимать.

"Я очень надеюсь, что это (эффективность препарата - Ред.) правда, поскольку это был бы огромный шаг в предоставлении помощи нашим пациентам", - добавила она.

Как заявил заместитель главврача некоммерческой системы здравоохранения Northwell Health в штате Нью-Йорк Томас Макгинн, стероидные гормоны, к котором относится дексаметазон, могут подавлять иммунную систему.

"Мы должны посмотреть, что представляет из себя исследование (этого препарата - Ред.) с учетом нынешней экологической обстановки, - заявил Макгинн. - Я просто хочу увидеть реальные данные, посмотреть, будет ли проведен их экспертный обзор, будут ли они опубликованы в настоящем журнале".

Профессор медицины в Вашингтонском университете Марк Вурфел призвал обнародовать данные исследования до их официальной публикации. "Это было бы очень полезно, так как помогло бы нам сопоставить контингент наших пациентов с их пациентами и решить, следует ли применять эту терапию к нашим пациентам", - пояснил Вурфел.

Напомним, ранее в среду, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал положительные результаты первых клинических испытаний дексаметазона в лечении тяжелобольных коронавирусом COVID-19.

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