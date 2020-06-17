Кабинет министров Украины утвердил проект указа президента страны Владимира Зеленского о назначении Дня таможенника 25 июня.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 17 июня.

"Предполагается ежегодное празднование дня таможенника Украины 25 июня, в день принятия ВР Украины в 1991 году закона Украины о таможенном деле Украины. Просим поддержать проект указа Президента", - сказал в ходе заседания министр финансов Украины Сергей Марченко".

Напомним, раньше в Украине отдельно отмечали День таможенной службы (25 июня) и День работника государственной налоговой службы (2 июля). Затем эти учреждения объединили в Государственную фискальную службу и стал один праздник - День работников налогового и таможенного дела (18 марта).

Теперь таможенную и налоговую службу снова разъединили. Соответственно и профессиональные праздники будут в разные дни.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине учредили День фермера.

Также сообщали, что Зеленский решил сделать исламские праздники государственными в стране.