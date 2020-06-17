В среду, 17 июня, во время массовых мероприятий в центре Киева полиция задерживала 15 человек за противоправные действия в отношении участников акции партии Шария. Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщают в Отделе коммуникации полиции Киева, один из полицейских применил силу во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ.

"По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Его результаты будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки действиям полицейского. Полицейский на время его проведения отстранен", - сообщил Крищенко.

Также стало известно, что около 13:40 на платформе станции метро "Театральная" между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в потасовку с применением газовых баллончиков. Конфликт пресекла полиция. В то же время сами участники стычки показывали видео, где они дерутся не только с помощью баллончиков, но и в рукопашную.

Отметим, что в метро столкнулись сторонники "партии Шария" и националистов, которые ранее проводили массовые акции в центре Киева.

Около 17:00 всех задержанных отпустили.

Ранее "Страна" писала о том, что по предварительным подсчетам полиции, в акции сторонников "Партии Шария" приняли участие до 500 человек, в альтернативной акции радикалов - чуть более 100 человек.

Также мы сообщали, что в Париже радикалы "отняли митинг" у бастующих врачей и устроили хаос. Видео.