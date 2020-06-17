Рассмотрение дела об отстранении от должности главы САП Холодницкого отложили до июля
Рассмотрение вопроса об отстранении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого отложили на две недели.
Об этом сообщает "Лига.Новости".
В среду, 17 июня, состоялось заседание кадровой комиссии, где обсуждался вопрос об отстранении главы САП. В отношении Холодницкого ведется служебное расследование после дисциплинарной жалобы руководителя Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора Сергея Лисаченко.
"Был заслушан ряд моих ходатайств, в том числе и о привлечении представителя, о предоставлении мне материалов для ознакомления, о снятии грифа "для служебного пользования", чтобы допустить общественность к рассмотрению дела. Комиссией было принято решение об отложении на две недели рассмотрения жалоб", - сообщил Холодницкий.
Сам руководитель САП заявляет, что не знаком с материалами дела, но к следующему заседанию комиссии, назначенному на 1 июня, он узнает, в чем его обвиняют.
"Комиссией удовлетворено мое ходатайство о предоставлении мне копии дисциплинарной жалобы и служебного расследования. Чтобы на следующее заседание я смог подготовить свою позицию. По состоянию на сейчас позиции нет, потому что неизвестно в чем меня обвиняют", - добавил Холодницкий.
Напомним, недавно между руководителем САП Холодницким и генпрокурором Венедиктовой произошел конфликт - после обвинений в адрес Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Также мы писали, что Холодницкий обещает опровергнуть каждое слово из заявления Венедиктовой о бездействии САП.