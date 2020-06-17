Рассмотрение вопроса об отстранении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого отложили на две недели.

Об этом сообщает "Лига.Новости".

В среду, 17 июня, состоялось заседание кадровой комиссии, где обсуждался вопрос об отстранении главы САП. В отношении Холодницкого ведется служебное расследование после дисциплинарной жалобы руководителя Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора Сергея Лисаченко.

"Был заслушан ряд моих ходатайств, в том числе и о привлечении представителя, о предоставлении мне материалов для ознакомления, о снятии грифа "для служебного пользования", чтобы допустить общественность к рассмотрению дела. Комиссией было принято решение об отложении на две недели рассмотрения жалоб", - сообщил Холодницкий.

Сам руководитель САП заявляет, что не знаком с материалами дела, но к следующему заседанию комиссии, назначенному на 1 июня, он узнает, в чем его обвиняют.

"Комиссией удовлетворено мое ходатайство о предоставлении мне копии дисциплинарной жалобы и служебного расследования. Чтобы на следующее заседание я смог подготовить свою позицию. По состоянию на сейчас позиции нет, потому что неизвестно в чем меня обвиняют", - добавил Холодницкий.

Напомним, недавно между руководителем САП Холодницким и генпрокурором Венедиктовой произошел конфликт - после обвинений в адрес Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также мы писали, что Холодницкий обещает опровергнуть каждое слово из заявления Венедиктовой о бездействии САП.