В Верховной Раде отклонили отчет временной следственной комиссии по расследованию сведений о нарушении законодательства при смене владельцев телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ. За постановление №3363 проголосовали только 191 нардеп, при необходимых 226.

Трансляцию заседания Верховной Рады в среду, 17 июня, опубликовала "Страна".

"Временная следственная комиссия провела семь заседаний, во время которых исследовались вопросы, отнесенные к ее полномочиям... На заседания Комиссии неоднократно приглашались менеджеры телеканалов "NewsOne", "112 Украина", "ZIK", юрист телеканала "112 Украина" и конечный бенефициарный владелец трех телеканалов народный депутат Козак Тарас Романович, которые проигнорировали приглашение Комиссии от 7 февраля 2020 года и не предоставили объяснений по вопросам расследования", - говорится в отчете.

Напомним, 17 октября 2019 года в парламенте создали ВСК по расследованию сведений о соблюдении требований законодательства во время смены владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации.

В тоже время, на телеканалах "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK" заявляли, что в данном случае речь идет о политическом давлении против телеканалов за их редакционную политику.

Также мы писали, что в ГБР написали заявление, чтобы расследовать действия нардепа от "Слуги народа" по созданию ВСК против каналов 112, Zik и NewsOne.