Кабинет министров освободил от должности главу Государственной службы по вопросам труда Игоря Дегнеру и временно назначил вместо него заместителя руководителя ведомства.

Такое решение было принято в среду, 17 июня, в ходе заседания правительства.

Так, согласно распоряжению Кабмина, временно исполнять обязанности руководителя будет замглавы Гоструда Виталий Сажиенко. Дегнера успел проработать главой ведомства всего три с лишним месяца. До этого он был врио на этом посту.

Стоит отметить, что Сажиенко работает в ведомстве еще с 2013 года. За это время он успел побывать на должности главного инспектора, директора департамента и начальника управления, а с 2019 года чиновник стал замглавы ведомства.

Напомним, что недавно Кабмин поручил Гоструда проводить внеплановые мероприятия государственного надзора в связи с коронавирусным карантином.

Также мы писали, что ранее в этом месяце в Гоструда объяснили, когда сотрудник может взять отпуск, если он намерен уволиться в ближайшее время.