Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности повышения зарплат врачам второго звена с 1 сентября 2020 года.

Об этом он заявил во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, передает Офис президента в среду, 17 июня.

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать - наших героев сегодня - вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", - сказал президент.

По его словам, в свою очередь государство готово выделить для повышения зарплат более 2 млрд гривен ежемесячно.

"Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам - на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы", - говорится в сообщении.

Как заявил Зеленский, на сегодняшний день тарифная ставка врача-хирурга – более 5 тыс. гривен. После поднятия заработной платы с сентября ставка составит примерно 10,5 тыс. грн.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов добавили, что в случае согласования формулы, зарплата среднего медперсонала поднимется до более 7 тыс. гривен, а младшего – приблизится к 6 тыс. грн.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов заявил об изменении медреформы. Он пообещал "рыночные" зарплаты врачам и качественное лечение.

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