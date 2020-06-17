В среду, 17 июня, на Закарпатье в рамках полуфинального матча Кубка Украины проходит матч "Минай" - "Динамо". Несмотря на то, что на карантине игры проводятся без зрителей, матч за забором стадиона смотрят десятки зрителей.

Болельщики вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Tribuna.com.

На баннере написано #FreeDerekChauvin (освободите Дерека Шовина). Точно неизвестно, фанаты какой команды выступили в ходе матча в поддержку Шовина. Однако рядом болельщики держат еще один баннер с надписью "Минайцы".

Баннер на матче Минай-Динамо. Фото: tribuna.com

Напомним, в первом матче после карантина "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:1.

Также мы писали, что 13 июня "Динамо" со скандалом выиграло решающий матч против "Зари".