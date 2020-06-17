В сети появились фото с места крушения самолета в Одессе
В сети появились фото с места аварии, где сегодня в Одессе упал и разбился легкомоторный самолет с двумя пилотами на борту.
Соответствующие снимки опубликовал портал "Одесса-медиа", в среду, 17 июня.
По их данным, улицу полностью перекрыли. К месту аварии никого не пропускают.
Падение самолета в Одессе 17 июня. Фото: "Одесса-медиа"
Напомним, в результате крушения самолета погибли оба пилота. По данным одного из очевидцев происшествия, "скорая", которую вызвали для оказания им помощи, не приезжала к месту трагедии в течение 15 минут.
В полиции сообщили, что погибшим пилотам было по 65 лет. По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом.
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