В больнице от полученных травм при падении легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы скончался второй пилот.

Об этом в среду, 17 июня, информирует пресс-служба полиции в Одесской области.

"В больнице скончался второй пострадавший… По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом", - сообщили правоохранители.

По их словам, самолет проходил сертификационные испытания, а на месте авиакатастрофы полицейские обнаружили план полета, в котором был указан его маршрут и цель.

Теперь вывод о техническом состоянии легкомотороного самолета должна предоставить специальная комиссия, которую только предстоит создать. После разработки ими экспертного мнения правоохранители окончательно поймут, как им квалифицировать данное происшествие.

Оба погибших пилота были 1955 года рождения, добавили в полиции.

Напомним, что один из очевидцев происшествия сообщил, что "скорая", которую вызвали для оказания помощи пилотам, не приезжала к месту трагедии в течение 15 минут.

Ранее мы писали, что самолет при крушении упал прямо на гипермаркет, который находился рядом с аэродромом.