Отечественный уголь должен стать основным видом топлива для производства электроэнергии в Украине. Такое решение намерен принять Кабинет министров и это позволит поддержать украинских шахтеров и сохранить 20 тысяч рабочих мест, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы покупаем импортный газ в то время, как шахтеры сидят без работы, потому что нет рынка сбыта. Это неправильно", - заявил Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По его словам, после правительственного решения государственная компания "Центрэнерго" будет закупать и активно использовать уголь из государственных шахт, спасая их таким образом от простоя и неопределенности.

Напомним, что 20 апреля прекратили работу все 10 шахт и вспомогательных предприятий ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", которое является самым большим в Украине угольным объединением.

Также мы сообщали, что по словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, порядка миллиарда гривен "Центрэнерго" должно шахтам за уже поставленный уголь.