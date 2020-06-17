Если бы выборы мэра Одессы проходили в ближайшее время, то почти половина (48,7%) одесситов поддержали бы действующего городского голову Геннадия Труханова.

Об этом говорится в социологическом исследовании группы "Рейтинг", опубликованном в среду, 17 июня.

Так, среди кандидатов на пост мэра лидером в рейтинге является Труханов, которого готовы поддержать 48,7% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 13,7% могли бы поддержать Михаила Саакашвили, 8,5% - Сергея Кивалова, 7,0% - Алексея Леонова, 5,3% - Дмитрия Спивака, 5,1% - Татьяну Плачкову, 4,1% - Эдуарда Гурвица. Рейтинг других кандидатов – менее 3%.

Кроме того, моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Труханова и любого другого потенциального кандидата, действующий мэр одержал бы победу. По данным социологов, в паре с Леоновым с результатом - 60% против 18%, в паре с Плачковой - 61% против 14%, с Саакашвили - 59% против 22%, со Спиваком - 57% против 17%. Вместе с тем следует учитывать, что до четверти опрошенных еще не определились с выбором или же не хотят принимать участие в голосовании в указанных комбинациях второго тура мэрских выборов.

Опрос проводился среди жителей Одессы от 18 лет и страше 29 мая – 2 июня 2020 года. Всего было опрошено 1200 респондентов, методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

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