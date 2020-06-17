Кабинет министров возобновил автомобильное и пешеходное сообщение с Россией и Беларусью в пунктах пропуска Дольск (Волынская область) и Вильча (Киевская область).

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 17 июня.

"Проект разработан с целью возобновления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным ослаблением карантинных мер в Украине и пешеходного движения и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения Дольск и Вильча", - доложил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кабмин открыл пункты пропуска с Россией и Беларусью. Фото: ГОНЧАРЕНКО в Телеграм

Напомним, что с 15 июня в Украине открылась административная граница с аннексированным Крымом. За первый день через пункты пропуска прошли 458 человек.

В тот же день аэропорт "Борисполь" сегодня принял первый авиарейс "Минск - Киев".