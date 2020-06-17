Результаты праймериз среди кандидатов от партии "Слуга народа" на должность мэра Киева станут известны не ранее конца июля, когда со своими кандидатами уже определятся другие политпартии. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Социологический праймериз, так называемый, будет ближе к концу следующего месяца, чтобы уже понимать всю ситуацию. У всех других политических партий также будут известны кандидаты. И будет финальное, окончательное решение уже после этого", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что участвовать в праймериз намерены пять человек от "Слуги народа": Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Александр Ткаченко и Ирина Верещук.

При этом Арахамия допустил, что Александр Ткаченко, ставший недавно министром культуры и информации, откажется от намерения баллотироваться на должность мэра.

"У меня нет документа, который бы свидетельствовал о том, что он (Ткаченко - Ред.) отозвал (свою кандидатуру - Ред.), поэтому я его и называю. Но есть большая вероятность, что его не будет", - сказал глава фракции.

Ранее "Страна" писала о том, что Михаил Добкин объявил о походе в мэры Киева.

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