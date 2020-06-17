Правительство не будет отменять Внешнее независимое тестирование (ВНО) в Украине. Поступать в ВУЗы в этом году будут исключительного по результатам ВНО.

Об этом заявили во время очередного заседание Кабинета министров под председательством премьера Дениса Шмыгаля, его трансляцию опубликовала "Страна".

Напомним, ранее в Министерстве образования не исключили перенос ВНО на август или проведение экзаменов онлайн.

Также в понедельник в МОН заявили, что отмена ВНО недопустима. По мнению ведомства, ВНО – это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления.

Отметим, что ранее в Украине отменили пробную сессию Внешнего независимого оценивания. После чего образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что и основную сессию тестов в Украине в 2020 году могут отменить. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.