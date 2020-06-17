Все выпускники школ, которые которые зарегистрировались на пробное внешнее независимое оценивание смогут пройти тестирование по всем доступным предметам.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на своей странице в Facebook, в среду, 17 июня.



"Если вы зарегистрировались для прохождения украинского языка и литературы, а также математики, теперь вы сможете пройти тестирование по физике, химии, географии и любому другому учебному предмету, а затем и узнать свои результаты", - говорится в сообщении.





Напомним, 12 июня, чиновники из Кабинета министров Украины отменили пробное внешнее независимое оценивание, которое должно было состояться уже в этот понедельник, 15 июня.

Стоит отметить, что пробное ВНО было отменено из-за пандемии коронавируса. Детям предложили пройти его онлайн, но сайт работал со сбоями и многие абитуриенты не могли сдать экзамен. В связи с этим государство пообещало вернуть деньги за пробное ВНО через ПриватБанк.

Отметим, услуга пробного ВНО стоит, в зависимости от региона, от 140 до 150 гривен.