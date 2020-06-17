Деньги за пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО), которое перенесли в интернет из-за коронавируса, будут возвращены всем оплатившим его людям.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 17 июня.

"Сегодня мы принимаем постановление, которым мы возрващаем деньги за пробное ВНО", - сказал глава правительства.

После утверждения соответствующего постановления и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что средства будут выплачиваться в ближайшее время через ПриватБанк.

Тем, у кого есть карточные счета в данном банке, средства будут зачислены автоматически, а остальные участники пробного ВНО получат сообщения, после которого они должны будут обратиться в банк.

Стоит отметить, что услуга пробного ВНО стоит, в зависимости от региона, от 140 до 150 гривен. Регистрация на прохождение тестов открылась еще 3 января. Старт ВНО был запланирован еще на 21 марта, однако из-за угрозы коронавирусной инфекции его перенесли на 15 июня.

К этой дате ситуация с коронавирусом в Украине заметно ухудшилось и власти, за два дня до проведения пробного ВНО, приняли решение провести тестирование онлайн. 15 июня большая нагрузка существенно остановила работу сайтов центрального и региональных центров оценивания качества образования, в связи с чем тысячи абитуриентов по всей стране не смогли сдать пробное ВНО.