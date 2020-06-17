Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля
На заседании Кабинета министров Украины 17 июня приняли решение продлить адаптивный карантин в Украине до 31 июля.
Кроме того, принимается Методика ужесточения карантина, которая будет использована в случае ухудшения эпидемеологической ситуации.
Отметим, что по предыдущему плану адаптивный карантин должен был окончиться в Украине 22 июня.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что, начиная с 22 мая и по 22 июня на территории Украины будет действовать карантин с учетом эпидемической ситуации в регионе.
Правительство ввело четкие признаки на территории разных регионов, которые могут отличаться от региона к региону. В эти пункты, необходимые для ослабления карантина, входит:
- За последние 7 дней на 100 тыс. населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев Covid-19.
- Среднее количество ПЦР- и ИФА-тестирований составляет более 12 на 100 тыс. населения на протяжении последний 7 дней.
- Загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%.
Согласно этим правилам, на сегодняшний день Киев и 10 областей не были готовы к смягчению карантина.