Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала отправить в отставку Кабинет министров Украины и уже зарегистрировала соответствующий проект постановления в Верховной Раде.

Об этом в среду, 17 июня, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко, передает пресс-служба партии.

"В парламенте зарегистрировано постановление об отставке правительства и на сегодняшний день собрано 80 подписей. Наша фракция поставила свои подписи за отставку этого правительства. Это наша принципиальная позиция. Мы видим, что критическая ситуация в экономике, в основном, связана не собственно с коронавирусом, а с бездарной экономической политикой этого и предыдущего правительств", - заявил политик.

По его словам, ОПЗЖ не будет поддерживать Программу правительства Дениса Шмыгаля на заседании Верховной Рады в пятницу, 19 июня.

"Мы считаем, что с этого правительства толку не будет. Это не программа, а яркая презентация пустых деклараций, которая не содержит конкретики и сроков исполнения. А действия правительства заключаются в том, что врачам не выплачивают обещанную зарплату, а вместо проведения переговоров по реструктуризации - отдают деньги на погашение внешних долгов. Мы не будем голосовать за пустые лозунги, а будем настаивать на ответственности и отставке правительства", - добавил Бойко.

Напомним, что недавно политик критиковал власть за невыполнение Минских соглашений.

Ранее мы писали, что послезавтра Рада должна рассмотреть уже второй вариант Программы деятельности правительства. Своим мнением о новой версии документа со "Страной" поделились депутаты от "Слуги народа".