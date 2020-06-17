В Одессе 17 июня легкомоторный самолет "Дельфин" упал прямо после взлета на проезжую часть улицы Аэропортовской (Овидиопольская дорога, 6-й км), что возле гипермаркета "Метро".

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел около часа дня. В авиакатастрофе один человек погиб, второй - в тяжелом состоянии был госпитализирован, но позже скончался в больнице.

Оба пилота - Олег Синица и Юрий Жуковский были профессиональными летчиками-испытателями. Им было по 65 лет.

Полицейские пока выдвинули только одну версию случившегося - одному из пилотов могло стать плохо, поэтому самолет пошел на такую жесткую и смертельноопасную посадку.

Подробности катастрофы

Инцидент произошел на Овидиопольской дороге в Малиновском районе Одессы. При крушении легкомоторного самолета пострадали двое людей. Обстоятельства случившегося выясняются. Об этом первыми сообщили в пресс-службе полиции.



"По предварительным данным, пострадали два человека. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении полиции Одесской области.

На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой был госпитализирован.

Самолет упал сразу после взлета, пострадали только люди, находившиеся на борту. Об этом сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Фейсбуке.

"В Одессе неприятность, только что упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, из двух человек, находившихся на борту один погиб.

Самолет упал сразу после выполнения взлета на территорию гипермаркета, расположенного рядом с аэродромом. Надеюсь, никто больше не пострадал и не хочу верить, что среди пилотов на борту были мои знакомые", - написал Форостяк.

Очевидцы сообщают подробности случившегося и делятся жуткими кадрами с места катастрофы в сети.

Одно из таких опубликовал одессит Александр Николов у себя в Фейсбуке.

"Только что прямо передо мной упал легкий самолет с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном - скорой нет уже 15 мин. Вот она гребаная реформа медицины. Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя. В районе МРЭО 6 км", - написал очевидец случившегося.

Также по словам Николова, пожарные прибыли на вызов через 35 мин, а развернулись еще минут через 10-15. Итого: 45 минут, когда тушить по-большому счету было уже нечего.

Также очевидцы в сетях публикуют геоданные, где произошла трагедия.

Издание "Еж. Одессы" пишет, что оба пилота погибли. Один из мужчин скончался в больнице. Предварительная версия случившегося - одному из пилотов стало плохо.

Фото: facebook.com/ezh.od.corp

Полиция также подтверждает, что по состоянию на 14:20 в больнице скончался второй пострадавший.

"В больнице скончался второй пострадавший. Установлено, что самолет проходил сертификационные испытания. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указана его цель и маршрут. По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом. Сейчас решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета. По их результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших будет принято решение об окончательной правовой квалификации события", - говорится в сообщении полицейского облглавка.

Что известно о жертвах катастрофы

Полицейские установили, что оба мужчины - пилоты, 1955 года рождения. Самолет принадлежит одному из предприятий. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства падения самолета.

Предварительно событие квалифицировано по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Местные СМИ сообщают, что погибли опытные летчики-испытатели - командир воздушного судна, известный летчик-испытатель Олег Синица.

На своей странице в Фейсбуке Олег многократно позировал в самолетах. И писал, что судится за военную пенсию с государством.

Второго пилота зовут Юрий Жуковский (его доставили в тяжелом состоянии в больницу, где он позже и скончался). А самолет Y1 "Дельфин" принадлежал Одесскому авиационному заводу.

Что известно про самолет

Четырехместный самолет Y1 "Дельфин" - собственная разработка Одесского авиационного завода - государственного предприятия, входящего в орбиту "Укроборонпрома".

Свой первый полет самолет совершил в 2010 году, но остался невостребованным. В конце мая завод возобновил испытания летательного аппарата.

Его разработчики предполагали, что малогабаритная летающая машина может выполнять функции авиационного такси и ряд других задач. В отсутствие военных заказов и госфинансирования предприятие вело эту тему за собственные деньги.

В "Дельфине" стоит экономичный дизельный 230-сильный двигатель Safran, который работает на авиационном керосине. Он способен разогнать машину до 420 км/ч, а на крейсерской скорости в 350 км/ч самолет может пролететь свыше 1300 километров, что позволит долететь из Одессы до Харькова и обратно без дозаправки.

На балансе Одесского авиационного завода до недавнего времени находились два "дельфина", оснащенные французскими двигателями. Перед началом сертификационных мероприятий самолет должен был налетать около 180 часов, поэтому заводчане ежедневно поднимали машину в воздух.

Самолет исследовали в полете, чтобы улучшить систему охлаждения и подачи воздуха в двигатель, также планировали изменить формы капота для наилучшей работы всех систем самолета.

Как выглядит самолет "Дельфин". Фото архивное: Сергей Смоленцев/dumskaya.net