Киев в очередной раз за несколько дней накрыла стихия. Сильный ветер и ливень обрушились на столицу в среду во второй половине дня, 17 июня.

Об этом сообщают пользователи Instagram.

Как видно на кадрах, опубликованных в соцсети, на город надвинулась огромная туча. Сильный ливень с грозой начал затапливать столичные улицы. От мощного ветра гнутся деревья.

Отметим, что это уже второй раз за неделю, когда столицу накрывает проливной дождь. Так, в понедельник, 15 июня, из-за ливня часть Подола оказалась затоплена. Тогда некоторые улицы настолько сильно ушли под воду, что машинам пришлось буквально плыть по проезжей части. Улицы Подола ушли под воду буквально за несколько минут.

Напомним, похожая ситуация в столице произошла 4 мая. Сильнейший дождь начался во второй половине дня и за несколько минут затопил ряд улиц: на бульваре Тараса Шевченко, неподалеку от ТРЦ "Украина", машины буквально плыли по бульвару в сторону проспекта Победы.