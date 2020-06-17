Сеть взорвали фото харьковчанки Елены Зайцевой, отбывающей 10-летнее наказание в исправительном центре за ДТП, в котором погибли шесть человек и пострадали еще 10.

На обнародованных в соцсети фото видно, как Зайцева с еще одной заключенной загорают, расположившись на скамейках в огороженном дворике исправительного центра. Снимки опубликовала киевлянка Александра Заграничная, которая наполняет свою страницу в соцсети новостями из мест лишения свободы.

"На фото убийца Зайцева и еще одна мажорка по имени Валя. Вот так отбывают наказания те, у кого есть деньги, и те, у кого их нет", - написала автор поста и в качестве противовеса фото Зайцевой опубликовала снимки из рабочего цехаисправительно центра, где заключенные шьют одежду.

Достоверность скандальных фото Елены Зайцевой из мест заключения подтвердила начальник Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк, пишет "Обозреватель".

По ее словам, фото действительно сделаны осужденными к ограничению свободы, у которых есть небольшие поблажки. Например, им разрешается иметь мобильный телефон, свободно передвигаться по территории исправительного центра и даже выезжать в город за покупками.

Отмечается, что Зайцева - не из числа этих осужденных, поскольку она приговорена к лишению свободы, а не ограничению.

"Ни о каких поблажках для Зайцевой речь не идет. Для понимания: она находится в секторе, где отбывают наказание женщины, которые осуждены за преступления по неосторожности и приговорены к лишению свободы. Они полностью изолированы от других осужденных, приговоренных с ограничению свободы. Всего в секторе, вместе с Зайцевой, их шестеро", - рассказала Мицюк.

По ее словам, по закону, осужденные к ограничению свободы обязаны работать, потому что таким образом они обеспечивают свое содержание в учреждении. А вот приговоренным к лишению свободы работать не обязательно.

"Однако пять женщин изъявили желание трудиться, среди них и Зайцева", - рассказала начальник исправцентра.

Напомним, 18 октября 2017 года около 20:45 в начале улицы Сумской в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Зайцевой, ехавший на красный свет, столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов. В результате ДТП погибли пятеро и пострадали более десяти человек. Позже число погибших выросло до шести.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова вынес приговор по делу о смертельном ДТП. Геннадий Дронов получил 10 лет лишения свободы, а также потерял право управлять автомобилем на 3 года. Срок отбывания наказания начался 8 ноября 2017 года. Елене Зайцевой дали аналогичное наказание. Срок отбывания наказания начался с 18 октября 2017 года.