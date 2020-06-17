Во Львове в Лычаковском районном суде зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Пять работников учреждения заразились Covid-19, а у еще одного сотрудника обнаружили антитела в болезни.

Об этом сообщается на сайте суда.

По результатам тестирований у пяти сотрудников диагностирован коронавирус. В частности, сегодня стало известно, что у еще одного судьи подтвердился диагноз Covid-19.

Отмечается, что два дня назад, 15 июня, коронавирусную инфекцию диагностировали четырех работников аппарата суда, а у еще одного сотрудника обнаружили антитела к коронавирусу.

Сообщается, что остальные сотрудники суда ожидают результатов анализа.

Напомним, во Львовской области сегодня установлен антирекорд по новым случаям коронавируса. В регионе зафиксировали 155 случаев Covid-19. Общее число зараженных возросло до 3 227.

Также стоит отметить, что в целом, в Украине по состоянию на утро 17 июня, зафиксировано два антирекорда по числу умерших и зараженных Covid-19. За сутки в стране отмечено 758 новых случаев заражений, умер 31 человек.