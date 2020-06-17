Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня внес в Раду законопроект, предусматривающий отмену для выпускников школ нынешнего учебного года обязательной государственной итоговой аттестации.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламнта.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года №3669 подан в Раду и определен президентом как неотложный.

"Проект акта предусматривает изменение нормы Закона Украины "Об образовании" по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам (студентам), которые завершают получение полного общего среднего образования, право выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в этом году выпускников киевских школ уже освободили от обязательной итоговой госаттестации.

Между тем, в Минобразования назвали незаконным решение мэрии Киева отменить обязательную итоговую аттестацию.