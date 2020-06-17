В среду, 17 июня, власти Черновцов смягчили в городе карантин. Мэр города Алексей Каспрук сообщил об уменьшении количества инфицированных коронавирусом в городе.

Решение о снятии некоторых ограничительных мер приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

Так, с 17 июня в Черновцах разрешили:

Пользоваться общественным транспортом отдельным категориям граждан: ветеранам АТО/ООС, членам семей погибших военнослужащих, людям с инвалидностью, детям до 10 лет в сопровождении родителей.

Работу бань и саун.

Работу аттракционов, расположенных под открытым небом.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил в Facebook о положительной динамике уменьшения количества инфицированных коронавирусом в городе, которое и послужило поводом для смягчения карантина.

"Однако терять бдительность и осторожность еще рано. Это снижение происходит благодаря тому, что большинство горожан сознательные и осторожные", – написал Каспрук.

Напомним, Черновицкая область по-прежнему является лидирующим регионом в Украине по общему числу случаев коронавируса.

Также мы писали, что 17 июня в Украине - новый антирекорд по числу умерших и зараженных Covid-19.