В Черновцах смягчили карантин. Фото: "Страна"

В среду, 17 июня, власти Черновцов смягчили в городе карантин. Мэр города Алексей Каспрук сообщил об уменьшении количества инфицированных коронавирусом в городе

Решение о снятии некоторых ограничительных мер приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета. 

Так, с 17 июня в Черновцах разрешили: 

  • Пользоваться общественным транспортом отдельным категориям граждан: ветеранам АТО/ООС, членам семей погибших военнослужащих, людям с инвалидностью, детям до 10 лет в сопровождении родителей.
  • Работу бань и саун.
  • Работу аттракционов, расположенных под открытым небом.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил в Facebook о положительной динамике уменьшения количества инфицированных коронавирусом в городе, которое и послужило поводом для смягчения карантина. 

"Однако терять бдительность и осторожность еще рано. Это снижение происходит благодаря тому, что большинство горожан сознательные и осторожные", – написал Каспрук.

В Черновцах уменьшается число инфицированных коронавирусом. Скриншот: Facebook-страницы Алексея Каспрука

В Черновцах уменьшается число инфицированных коронавирусом. Скриншот: Facebook-страницы Алексея Каспрука

Напомним, Черновицкая область по-прежнему является лидирующим регионом в Украине по общему числу случаев коронавируса.

Также мы писали, что 17 июня в Украине - новый антирекорд по числу умерших и зараженных Covid-19.

 

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