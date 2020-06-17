Разрешили работу саун и аттракционов. В Черновцах решили смягчить карантин
В среду, 17 июня, власти Черновцов смягчили в городе карантин. Мэр города Алексей Каспрук сообщил об уменьшении количества инфицированных коронавирусом в городе.
Решение о снятии некоторых ограничительных мер приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.
Так, с 17 июня в Черновцах разрешили:
- Пользоваться общественным транспортом отдельным категориям граждан: ветеранам АТО/ООС, членам семей погибших военнослужащих, людям с инвалидностью, детям до 10 лет в сопровождении родителей.
- Работу бань и саун.
- Работу аттракционов, расположенных под открытым небом.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил в Facebook о положительной динамике уменьшения количества инфицированных коронавирусом в городе, которое и послужило поводом для смягчения карантина.
"Однако терять бдительность и осторожность еще рано. Это снижение происходит благодаря тому, что большинство горожан сознательные и осторожные", – написал Каспрук.
Напомним, Черновицкая область по-прежнему является лидирующим регионом в Украине по общему числу случаев коронавируса.
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