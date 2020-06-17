В Офисе президента (ОП) разработали новый проект закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. В документ имплементирована "формула Штайнмайера".

Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак в интервью изданию LB.ua, опубликованном в среду, 17 июня.

"Сегодня мы представили первый закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формулой Штайнмайера", - заявил Ермак.

По его словам, документ еще будет обсуждаться "с нашими представителями территорий", которые дадут ему свою оценку.

То есть, судя по всему, будут обсуждать с Казанским и с Гармашем, которых в Киеве считают "предствителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Отметим, что и Казанский, и Гармаш являются известными представителями "партии войны". О них подробно мы рассказывали здесь.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" заявляли о нежелании закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Такой позиции якобы придерживался и президент Украины Владимир Зеленский.

Стоит отметить, еще в сентябре прошлого года Ермак заявлял, что "формула Штайнмайера", которая регулирует порядок проведения выборов и урегулирования в конечном счете ситуации на Донбассе, станет основой будущего законопроекта.