Верховная Рада избрала народного депутата фракции "Слуга народа" Никиту Потураева председателем комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики, а его коллегу Павла Сушко заместителем председателя соответствующего комитета.

Данное решение народные депутаты приняли во время заседания в среду, 17 июня.

Так, документом предлагается назначить Потураева главой гуманитарного комитета, отозвав его с должности заместителя председателя этого комитета, а его заместителем выбрать председателя комитета "слугу народа" Павла Сушко. За такое решение проголосовал 281 парламентарий.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук вместе с Никитой Потураевым (слева) и Павлом Сушко (справа) в Раде. Фото: Facebook

Напомним, ранее комитет возглавлял нардеп "Слуги народа" Александр Ткаченко, который сегодня возглавляет министерство культуры.

Стоит отметить, что должность председателя комитета гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву предложил именно Ткаченко.