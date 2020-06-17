В тот день, когда российский артист Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП, он напился из-за смерти близкого друга, поскольку впал в депрессию. Об этом рассказал адвокат актера Эльман Пашаев, передает mk.ru.

"Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен", - сообщил адвокат, но при этом отказался назвать имя погибшего близкого друга Ефремова.

Со дня трагического ДТП заключенный под домашний арест артист похудел на шесть килограммов от перешиваний и отказа от еды, рассказал Пашаев в интервью StarHit.

"Ему плохо, он места себе не находит из-за погибшего. Почти не ест. Похудел за неделю на шесть килограммов. Морально очень страдает. Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: "Нет, не надо", - говорит адвокат и добавляет, что сам Ефремов хотел, чтобы суд отправил его в СИЗО.

По словам Пашаева, именно он инициировал запись видеообращения Ефремова к семье погибшего Сергея Захорова.

"Это была моя инициатива. Михаил даже не знал, что я это буду публиковать. Я сказал ему, что видео нужно записать для меня. Дело в том, что Михаил настолько убит горем и корит себя, что с самого начала у нас с ним даже случился небольшой разлад. Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму. Я спросил его, будет ли от этого легче погибшему и его семье? После этого Михаил целых три раза пытался извиниться публично, но журналисты каждый раз вырезали этот момент. Поэтому записали видео", - рассказал адвокат.

Также адвокат сообщил, что дома вместе с заключенным под домашний арест Ефремовым находится жена и трое их детей. Семья вернулась с дачи, чтобы поддержать отца.

Напомним, вечером 8 июня пьяный актер Михаил Ефремов сел за руль своего джипа "Гранд-Чероке" и на большой скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца, где врезался в фургон доставки еды. От полученных травм водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Также мы сообщали, что театр "Современник" призвал не осуждать актера Ефремова.