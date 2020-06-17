Александр Николов, очевидец крушения легкомоторного самолета, которое произошло 17 июня в Одессе, сообщил, что "скорая", которую вызвали для оказания помощи пилотам, не приезжала к месту трагедии в течение 15 минут.

Об этом Александр Николов сообщил на странице в Фейсбуке.

По его словам, инцидент произошел в районе МРЭО, на 6-м км Овидиопольской дороги. Самолет с двумя пилотами упал прямо перед одесситом.

"Только что прямо передо мной упал лёгкий самолёт с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном - "скорой" нет уже 15 мин. Вот она гребная реформа медицины. Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя", - написал Николов.

Отметим, что полиция ранее сообщала о двоих пострадавших в результате крушения. По данным советника начальника облглавка полиции Руслана Форостяка, один из них погиб.

Напомним, в начале мая произошло крушение одномоторного самолета Grumman под Днепром.