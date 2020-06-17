Столичные заведения, в которых будут зафиксированы серьезные нарушения коронавирусного карантина, могут оказаться под замком до того момента, пока все недочеты не будут исправлены.

Об этом в среду, 17 июня, рассказа мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Так, городской голова напомнил, что штрафы за нарушения карантина для граждан составляют от 17 до 51 тысячи гривен, а заведению придется заплатить от 34 до 340 тысяч гривен.

"В случае выявления серьезных нарушений, заведение могут закрыть - до их устранения", - заявил Кличко. По его словам, за месяц работы мобильные группы контроля за соблюдением карантина проверили более 2000 объектов. Всего они составили 325 протоколов о нарушениях.

В частности, нарушения фиксировались в работе заведений общепита и ночных клубов, которым власти пока не разрешали возобновлять свою работу.

Слова Кличко об ужесточении контроля заведений - с 05:23. Видео: YouTube/ КГГА

Напомним, что за контроль соблюдения карантина в Киеве отвечают специальные мобильные группы, в состав которых входят сотрудники "Благоустройства", Госпродпотребслужбы, "Муниципальной охраны" и полицейские.

Ранее мы писали, что в Киеве за прошедшие сутки был выявлен 41 новый случай коронавируса. Всего в столице инфекцию подхватили уже более 4 тысяч человек.